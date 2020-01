Roma: è sempre festa con il Circo Lidia Togni di Davide Canestrelli

Il prestigioso Circo Lidia Togni di Davide Canestrelli a Roma sino al 2 febbraio nella piazza di Capannelle, prosegue con gli spettacoli ed è sempre festa con la magia del circo. Nuova programmazione per gli spettacoli dal 9 gennaio al 2 febbraio: lunedì, giovedì e venerdì alle ore 17.30; martedì e mercoledì chiusura; sabato e domenica ore 17.00 e 19.30.

Spettacolo di caratura internazionale

Lo storico circo della famiglia Canestrelli è garante di uno spettacolo, che per due ore incanterà il suo pubblico, con artisti di caratura internazionale e di grande talento.

Mondo meraviglioso

Lo chapiteau di veste beige ed arancione, vi accoglierà con eleganza per trasportarvi nel meraviglioso mondo del circo. In pista, acrobati, giocoleria ed esibizioni aeree, tra i protagonisti Jody Bellucci l’uomo proiettile italiano che dopo un lungo tour tra Spagna, Svezia e Francia torna in Italia, di recente è stato uno dei protagonisti della trasmissione “Tu si que vales”. Vinicio Canestrelli con la sua cavalleria in libertà è autore di una elegante e maestosa esibizione, grande addestratore porta in scena con maestria, anche le sue amate tigri. Le attrazioni si susseguiranno intervallate da sketch dei clown Tic e Tac, che arrivano dall’Ucraina; con allegria in pista, la carovana dei cani di Paolo Folco; la coreografia esotica di Riccardo Canestrelli, a sfilare cammelli, dromedari, lama, watussi.

Dagli anni ‘50 il Circo Lidia Togni è sempre stato in fase di evoluzione, varcando anche il panorama italiano, vanta di produzioni all’estero, come in Albania ed in Tunisia, riscuotendo successo, grazie alla forte sinergia tra il circo e il pubblico, che diventa parte integrante.