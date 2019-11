Il sindaco Ottaviani convoca i sindaci

Ottaviani convoca i sindaci.

Nuovo direttore

Il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, ha convocato, per mercoledì 13 novembre alle 15.30, l’assemblea dei sindaci per valutare il nuovo atto aziendale della ASL di Frosinone redatto dal nuovo Direttore Generale, Stefano Lorusso. Alla conferenza prendono parte tutti i 91 sindaci dei Comuni compresi nel territorio della ASL di Frosinone: in questa sede, dunque, i primi cittadini hanno il diritto di proporre modifiche o integrazioni relativamente al programma di attività dell’azienda, sulla scorta del piano presentato dal Direttore generale.

Ruolo fondamentale

Il ruolo della Conferenza dei Sindaci, infatti, assume la veste di interlocutore privilegiato della domanda di salute e della rappresentanza delle esigenze di accessibilità alle cure della popolazione, nel rispetto della responsabilità decisionale della ASL e del Dg stesso, a cui spetta la competenza della proposta dell’Atto.