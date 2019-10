Pietrarsa: Eruzioni del Gusto

Nonostante la grave crisi economica che ha tagliato consumi e redditi, i numeri confermano come sia un settore di successo con tutti gli indicatori, dalla produzione all’occupazione fino all’export in crescita e con un andamento in netta controtendenza rispetto alle altre attività produttive. Dunque un modello che può rappresentare una svolta per il sistema paese. Agroalimentare fa rima con sviluppo. Da esso dipende l’unica, vera opportunità di ridurre il crescente divario tra il Mezzogiorno e il resto della Nazione. Bisogna investire nell’agricoltura e nella trasformazione per dare un futuro al Paese con Agroalimentare made in Italy e tutela della salute che rappresentano un binomio inscindibile nello sviluppo futuro. Incentivi a chi produce qualità perché l’agroalimentare può contribuire alla crescita occupazionale con la tutela e la valorizzazione del territorio.