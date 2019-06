A Borgo San Martino la 15esima edizione della Festa della Birra e del Vino

Arriva l’Estate e la Frazione di Borgo San Martino a Cerveteri si accende con uno dei suoi appuntamenti più tradizionali e sentiti non solo dalla cittadinanza ma anche dai tanti visitatori provenienti da tutto il Litorale. L’Associazione culturale “Borgo San Martino” presenta infatti la 15esima edizione della Festa della Birra e del Vino, in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno.

Un fine settimana di iniziative, balli popolari, esibizioni musicali e stand con tanti appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

Le dichiarazioni della Battafarano

“La Festa della Birra di Borgo San Martino è oramai un appuntamento fisso di ogni inizio estate, un evento curato in ogni minimo dettaglio dagli organizzatori e ai quali faccio i miei complimenti – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – l’Associazione Culturale Borgo San Martino ogni anno promuove tante iniziative, che realizza con passione e senso di appartenenza. Dopo l’appuntamento con la Festa della Birra, l’Associazione Culturale del Borgo è già pronta, alla fine dell’Estate con una nuova straordinaria edizione della Sagra della Salsiccia, un evento sempre attesissimo!”.

Le parole di Ferri

A complimentarsi con gli organizzatori della Festa, anche l’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri che dichiara: “un’iniziativa in cui i produttori enogastronomici del nostro territorio troveranno ampio spazio per promuovere le eccellenze di Cerveteri e del litorale. Dunque non solo birra e vino, ma tanti stand per deliziare i palati dei tanti visitatori, che tra musica, spettacoli e prodotti enogastronomici potranno trascorrere tre giorni davvero piacevoli nella nostra città”.

Gli appuntamenti

Venerdì 7 giugno appuntamento dalle ore 17.00 con l’apertura degli Stand Gastronomici e di degustazioni di birre artigianali. Alle 17.30 spazio ai bambini della Don Milani, con le loro recite di fine anno. Alle 21.00, tutti in pista con un divertente spettacolo musicale e di ballo all’aperto con l’allegria di Toni Gullo.

Programma ricco anche sabato 8 giugno. Si comincia alle 17.00 con l’apertura degli stand. Alle 18.30 rombo di motori con le meravigliosi Harley Davidson. Un raduno con le motociclette più belle e amate del mondo organizzato da Zibbellini Moto. Alle 19.00 in piazza si balla con le Maestre Anna Gargiulo e Cristina Di Meo. Alle 21.00, musica e balli con “Mirco Bencivenga e ottava nota”.

Giornata di chiusura quella di domenica 9 giugno. Alle 15.30 protagoniste saranno le carte,

con un torneo di burraco. Per informazioni ed iscrizioni chiamare i numero 3487348215

e 3687223546. Alle 18.00 ancora balli popolari in Piazza fino allo spettacolo serale delle

21.00 con la musica del gruppo di “Giampiero Marino e I Lavori in Corso”.