Lazio, Anas: obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione nel Lazio.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Elenco delle strade interessate

NSA 574 ex S.S. n. 578 “Salto Cicolana” dal km 10,200 al km 13,325, SS 156 “Dei Monti Lepini” dal km 5,100 al km 24,000, SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico” dal km 0,000 al km 12,250, SS 2 “Via Cassia” dal km 100,360 al km 141,612, SS 2 “Via Cassia” dal km 68,600 al km 79,750, SS 2 “Via Cassia” dal km 41,400 al km 61,900, SS 2 “Via Cassia” dal km 86,900 al km 97,600, SS 214 “Maria e Isola Casamari” dal km 0,000 al km 29,600, SS 260 “Picente” dal km 29,462 al km 48,330, SS 3 “Via Flaminia” dal km 28,980 al km 67,340, SS 4 “Via Salaria” dal km 97,000 al km 144,958, SS 471 “Di Leonessa” dal km 15,785 al km 38,630, SS 5 “Via Tiburtina Valeria” dal km 37,000 al km 65,000, SS 578 “Salto Cicolana” dal km 0,000 al km 49,571, SS 6 “Via Casilina” dal km 30,500 al km 40,880, SS 6 “Via Casilina” dal km 64,650 al km 82,020, SS 6 “Via Casilina” dal km 140,225 al km 150,353, SS 6 “Via Casilina” dal km 88,800 al km 136,544, SS 6 “Via Casilina” dal km 42,320 al km 48,800, SS 6 “Via Casilina” dal km 51,000 al km 61,320, SS 630 “Ausonia” dal km 0,000 al km 2,850, SS 690 “Avezzano Sora” dal km 39,350 al km 41,500, SS 7 “Via Appia” dal km 30,450 al km 38,045, SS 74 “Maremmana” dal km 77,803 al km 81,154, SS 749 “Sora – Cassino” dal km 21,400 al km 42,850, SS 749 “Dir. Sora – Cassino – Diramazione per Cassino” dal km 0,000 al km 1,050, SS 690 “Avezzano Sora” dal km 41,500 al km 63,827.

Validità e modalità di attuazione

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada.

L’obbligo è segnalato lungo le tratte interessate tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.