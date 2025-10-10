Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Rss
Navigabilità del Tevere, Califano: “Bene ma dopo parole ci siano fatti”

La navigabilità del Tevere è e rimane un tema centrale. Non possiamo che essere soddisfatti del progetto annunciato dalla Regione Lazio. È però importante che alle parole seguano i fatti.

Califano: “Serve volontà politica e concretezza”

La complessità del piano presentato, per via della morfologia del fiume e delle difficoltà tecniche, normative e di sostenibilità ambientale, è tale da richiedere una grande volontà di arrivare al risultato, soprattutto se l’obiettivo finale è quello di sfruttare il Tevere anche dal punto di vista della mobilità e non solo sportivo e naturalistico.

Va benissimo parlarne, benissimo gettare le basi per questo ambizioso piano, ma poi bisogna tirarsi su le maniche e andare dritti alla meta, altrimenti rischiamo siano solo frasi buttate al vento.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria comunale del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

