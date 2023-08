Sei nella tua residenza estiva, o in vacanza nel Cilento?! Per fortuna c’è Consegnam!

Come la scorsa estate, anche quest’anno Consegnam potenzia le zone estive con il servizio di consegna a domicilio!

Si proprio così, sembra quasi un eccesso di considerazione, ma è proprio vero!

L’azienda di delivery, targata Made in Italy, segue le esigenze dei propri utenti ovunque, iniziando al momento da quelli che si spostano per le vacanze estive sulla costa del Cilento.

A diffondere l’attività un tour di hostess itineranti, che in questi weekend, girano per le spiagge e per l’intera località, a bordò di una vettura inconfondibile!

Le hostess distribuiscono gadget e coinvolgono le persone con entusiasmo. Invitano nuovi utenti a scaricare la app, e ricordano ai clienti già utenti che anche quest’anno, come lo scorso anno Consegnam è presente in Cilento.

2018

Consegnam nasce in Campania nel 2018, oggi pur avendo sbarcato in numerose città della nazione, non dimentica di viziare gli utenti che utilizzano il servizio di delivery durante tutto l’anno.

In effetti, a tutti gli utenti, nuovi che scaricano la app, ma anche a quelli che nelle loro città di residenza utilizzano già il servizio, basterà semplicemente loggarsi nelle zone di vacanza del Cilento, nello specifico di Palinuro e di Marina di Camerota e potranno ordinare il loro pasto o qualsiasi altra cosa deliverabile e gli verrà consegnata nella residenza estiva!

L’azione estiva nel Cilento, pianificata con largo anticipo, ha consentito all’ azienda collaborazioni con partner selezionati e di qualità, per garantire agli attuali e futuri clienti un’esperienza culinaria straordinaria e soddisfare ogni tipo di palato, ma non solo!

Progetto straordinario

Straordinario progetto, che rimarca il concetto più volte ribadito dall’azienda: “Portare il Delivery, dove il delivery non c’è”. Difatti quelle in questione sono zone nelle quali un servizio di delivery è davvero una novità.

Orgoglioso il team Consegnam che oltre a festeggiare il nuovo successo “Cilento Secondo Atto”, è fiero di poter offrire grandi opportunità all’economia locale della zona cilentana.