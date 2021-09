Allenatori liberi e possibili esoneri della Serie A

Il campionato di calcio di Serie A è iniziato e diverse sono state le sorprese. Chi l’avrebbe mai detto, infatti, che la Juventus sarebbe partita in basso alla classifica dopo il pareggio con l’Udinese e la sconfitta con l’Empoli, neo-promossa in massima serie? Una vittoria, quella dei toscani in casa bianconera, che ha dello storico e del miracoloso, con Mancuso protagonista del gol e una prova di squadra importante (decisive le parate di Vicario su Chiesa).

Una partenza difficile per la squadra di Allegri, balzata ai vertici delle cronache giornalistiche anche in seguito all’addio di Cristiano Ronaldo. Un campionato inedito, quello italiano appena cominciato, dove cambiano i protagonisti complice la partenza di Lukaku dall’Inter al Chelsea. Anche per gli allenatori è un momento particolare, con diversi nomi di spicco ancora disponibili sul mercato mentre non mancano i possibili esoneri in Serie A.

Non facile, quindi, per le previsioni delle scommesse online, con le qualificazioni ai Mondiali 2022 che hanno visto l’assenza di nomi importanti sui campi del belpaese. Nell’immediato, tuttavia, la vera domanda è: riuscirà la Juventus a riscattarsi con una prestazione di livello al Maradona di Napoli? I pronostici, a questo punto, sono quanto mai incerti.

I nomi illustri ancora disponibili

Diversi sono i nomi, anche importanti, degli allenatori disponibili che al momento si trovano senza contratto. Su tutti il salentino Antonio Conte, l’uomo che ha guidato i giocatori nerazzurri alla vittoria dello scudetto del 2021. Un allenatore diventato simbolo che, però, quest’anno si trova senza panchina. Il suo sembra essere un anno sabbatico, situazione che trova sostegno nella collaborazione ormai ufficiale con Sky per il periodo della Champions.

Altro nome illustre libero da contratto è Zinedine Zidane. L’ex calciatore francese ha lasciato la guida del Real Madrid tra non poche polemiche. Al suo posto, un ritrovato Ancelotti.

Anche Gennaro Gattuso è al momento senza una squadra da allenare. Dopo un’estate rovente e ricca di colpi di scena che ha visto, nell’ordine, l’addio al Napoli, l’arrivo alla Fiorentina, il repentino divorzio (dopo appena 23 giorni), la trattativa sfumata con il Tottenham, Ringhio si trova senza panchina.

Infine, Andrea Pirlo. L’uomo che ha portato in casa bianconera due coppe (Supercoppa italiana e Coppa Italia) ma non il decimo scudetto e si è trovato, per questo, esonerato. L’allenatore è ancora disponibile sul mercato.

Le panchine più a rischio

La Juventus non è stata la sola formazione a trovarsi in difficoltà in questa prima fase del campionato e il suo allenatore, il livornese Allegri, potrebbe essere già nel mirino di una possibile sostituzione. Lo Spezia è partito con uno spareggio in casa del Cagliari per poi continuare con una sonora sconfitta (6 le reti subite) da una scatenata formazione biancoceleste. È proprio Thiago Motta, secondo i bookmakers, ad essere l’allenatore con la panchina più scottante.

Non è l’unico. Anche Ballardini del Genoa non è partito nel modo migliore, con due sconfitte su due partite di cui una particolarmente importante con un’Inter che è apparsa in gran forma. In difficoltà, infine, anche il Venezia di Zanetti, anch’esso, come il Genoa, con due partite perse consecutive e il suo allenatore a rischio esonero.