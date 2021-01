De Carlo: “Iniziamo il 2021 a contatto con la natura”

Da quando è iniziata l’emergenza non abbiamo mai smesso di supportare un comparto che ha continuato a garantire costantemente i suoi servizi con la massima eccellenza.

Le imprese agricole e della pesca rappresentano un comportato fondamentale del nostro Paese per il quale, in Legge di Bilancio, abbiamo previsto misure per ben 400 milioni di euro. Si tratta di veri e propri investimenti per il futuro, a beneficio delle nostre aziende.

In particolare, tra le tante misure approvate, abbiamo destinato oltre 70 milioni di euro ai ristori per le aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie.

Confermati anche l’esonero contributivo biennale per le nuove imprese agricole dei giovani under40 (8,3 milioni di euro), l’esenzione Irpef per redditi dominicali e agrari e le assunzioni al Ministero delle Politiche Agricole e ad Agea, a cui vengono stanziati ulteriori 10 milioni per il miglioramento delle funzioni.

Contributi tangibili

Inoltre, abbiamo destinato 1 milione di euro a ‘Granaio Italia’, con lo scopo di monitorare le produzioni cerealicole sul territorio nazionale come avviene per olio e vino e, in aggiunta, sono stati stanziati 150 milioni di euro a supporto del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, mentre 40 milioni vengono destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

Si tratta di un contributo tangibile a favore delle persone più bisognose, attraverso la distribuzione di derrate alimentari, scongiurando lo spreco alimentare.

Infine, per il settore della pesca, vengono messi a disposizione 31,1 milioni per il sostegno al reddito dei lavoratori della pesca marittima, delle acque interne e lagunari e 10 milioni di euro per lo stoccaggio privato di vini.

Continuiamo così a sostenere un intero comparto, fondamentale per la nostra economia e per il mondo dell’Agroalimentare!