Di Maio: “In molte aree della Campania la situazione è fuori controllo”

Così il ministro Luigi Di Maio sulla sua pagina Facebook:

Le immagini del paziente ritrovato morto nel bagno dell’ospedale Cardarelli di Napoli sono scioccanti.

Siamo di fronte a fatti drammatici e inaccettabili, episodi che ci spingono ad agire come Governo centrale, perché non c’è più tempo. A Napoli e in molte aree della Campania la situazione è infatti fuori controllo.

Non è più questione di opinioni o pareri, qui a parlare è la realtà

Il paziente trovato morto accasciato nel bagno all’ospedale Cardarelli è la più cruda e violenta di numerose testimonianze che mi giungono ogni giorno dagli ospedali campani: persone curate in auto nei parcheggi, altre che muoiono in ambulanze del 118 a cui non viene assegnata la destinazione; altre ancora che neanche vengono prelevate da casa nonostante le continue chiamate.

La vita e il diritto alla salute di ogni singolo cittadino sono delle priorità che vanno tutelate sopra ogni cosa. Se non riescono a farlo gli enti territoriali, lo deve fare lo Stato.

Ho tenuto il silenzio fino ad ora per rispetto di tutte le istituzioni coinvolte

Ma ora bisogna intervenire immediatamente e bisogna farlo soprattutto al Sud, che rischia di implodere.

Io credo che il nostro Governo non debba perdere tempo e debba rispondere, come ha sempre fatto. Siamo qui per decidere, lasciamo agli altri i talk show e le battute.

Gli italiani vogliono vederci decisi e determinati.