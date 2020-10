La trasmissione di venerdì 23 ottobre di “Mi Manda Rai Tre” ha trattato per la seconda volta in meno di un mese di SixthContinent, piattaforma di social commerce. Nell’ultima puntata, sono state riportate affermazioni false e diffamatorie nei confronti dell’azienda.

Il servizio andato in onda

In particolare è andato in onda un servizio in cui due aziende ex fornitori della piattaforma sostenevano di non essere state pagate. Uno dei due ha affermato di aver addirittura “dovuto chiudere la sua attività” a causa di queste inadempienze. Quanto riportato è falso. La prima azienda è attiva sul web, e non ha mai smesso di operare ed è stata pagata regolarmente come la documentazione inviata in RAI dimostra. Sarebbe bastato un semplice controllo previo per verificare l’infondatezza delle accuse.

La seconda azienda ha violato il contratto firmato relativo alle vendite del prodotto. Per queste gravi inadempienze, a norma dei regolamenti di SixthContinent, si sono rotti i rapporto di fiducia commerciale ed è persino stata messa offline per un periodo dalla piattaforma.

Il comportamento superficiale della trasmissione, senza alcuna verifica delle fonti, e la divulgazione di notizie false, hanno creato gravissimi danni economici e alla reputazione della società. SixthContinent attraverso i suoi legali ha oggi chiesto immediata rettifica di quanto mandato in onda già nella puntata di domani martedì 27 ottobre, la rimozione di tutti i riferimenti alla questione su internet e social network nonché la corresponsione di danni per 5 milioni di euro.”

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO