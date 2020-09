Raggi, “+BusXRoma” arrivano nelle periferie i primi dei 328 nuovi bus

+BusXRoma. In strada a Roma i primi dei 328 nuovi bus per migliorare i collegamenti nella periferia est della città. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato oggi i nuovi bus che serviranno le zone di Villaggio Prenestino, Castelverde, Grotte Celoni e Borghesiana. Presenti l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura, l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, e il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella.

Le vetture fanno parte della prima tranche

Le vetture fanno parte della prima tranche della flotta di autobus, acquistati da Roma Capitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Si andranno ad aggiungere agli oltre 400 nuovi bus già messi in circolazione dall’Amministrazione capitolina.

Dal 28 settembre parte di queste vetture saranno in servizio su una nuova linea, la 045, tra Castelverde, Lunghezza, Borghesiana e Grotte Celoni, nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della rete di superficie nei quartieri compresi tra via Collatina, via Casilina, via Prenestina e via Polense, fino a interessare aree esterne al Grande raccordo anulare.

Stiamo rinnovando la flotta Atac

“Stiamo rinnovando la flotta Atac con investimenti importanti, con un’attenzione particolare alle nostre periferie. Oggi presentiamo ai cittadini la prima tranche di bus che servirà i quartieri di Roma est. La fornitura fa parte dei 328 nuovi mezzi acquistati da Roma Capitale. Si aggiungono ai 400 nuovi bus già messi su strada, che ci permettono di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza e di renderlo più efficiente e capillare. Inoltre l’anno prossimo arriveranno altri 100 nuovi bus acquistati da Atac in autofinanziamento mentre ne sono stati già ordinati altri 82”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Il potenziamento del trasporto pubblico è prioritario per quest’amministrazione e lo abbiamo dimostrato. Grazie alle risorse impiegate da Roma Capitale stiamo risanando la nostra azienda, rinnovando la flotta e avviando nuovi servizi per le periferie della nostra città. Questa linea fornirà un nuovo collegamento con la metro C e quartieri come Castelverde, Villaggio Prenestino e Colle del Sole. Inoltre in questo quadrante abbiamo potenziato linee già esistenti e migliorato i percorsi, andando incontro alle richieste dei cittadini”, spiega l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.