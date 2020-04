Raggi: “Gestire l’emergenza non significa abbandonare la programmazione delle attività ordinarie”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Gestire l’emergenza non significa abbandonare la programmazione delle attività ordinarie. Anzi, bisogna rafforzarle guardando al futuro, in vista della ripresa. A partire dal 17 aprile, 300 nuovi agenti della Polizia Locale firmeranno il contratto ed entreranno in servizio a Roma.