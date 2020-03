Morra (M5S): “Una “talpa” è stata scoperta al palazzo di giustizia”

Così il senatore Nicola Morra sulla sua pagina Facebook:

“Una “talpa” è stata scoperta al palazzo di giustizia: ai domiciliari è finito un autista in servizio alla direzione distrettuale antimafia di Messina, che adesso è accusato di corruzione. L’accusa: avere passato notizie sulle indagini in corso, ma anche informazioni sugli spostamenti dei magistrati”: quando scopri che fra chi è in trincea con te c’è chi lavora per il nemico capisci quanto sia infiltrato lo stesso e diffidi della tua stessa ombra.