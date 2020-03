Coronavirus: tavolo in Prefettura, mezzamaratona RomaOstia 2020 non si terrà

Si è svolto questa mattina in Prefettura un incontro sul tema dell’emergenza epidemiologica coronavirus, convocato dalla prefetta Gerarda Pantalone. A parteciparvi anche il governatore del Lazio Nicola Zingaretti e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Mezzamaratona RomaOstia 2020 non si terrà

Le valutazioni medico sanitarie provenienti dagli organismi competenti hanno spinto a valutare inopportuno lo svolgersi della mezzamaratona RomaOstia 2020, evento sportivo previsto per domenica 8 marzo. Sulla base di queste valutazioni, di concerto con le Istituzioni presenti al tavolo, così come previsto dall’ultima circolare del Ministero dell’Interno, sarà emanato un provvedimento del Campidoglio per l’annullamento della mezzamaratona RomaOstia 2020 di domenica 8 marzo.