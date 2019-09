Raggi: “La Via Pacis è una gara che rappresenta un ponte tra culture e religioni”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

È una iniziativa che abbiamo voluto fortemente tre anni fa e che intendiamo potare avanti. Lo sport riesce a unire le persone e sa creare legami superando le differenze culturali. In un momento in cui sentiamo ricorrere parole di intolleranza, se non di odio, vogliamo creare ponti più solidi e duraturi. La Via Pacis è una gara che rappresenta un ponte tra culture e religioni.

Sono cinque le tappe che sottolineano l’adesione delle diverse confessioni religiose: San Pietro, la Sinagoga, la Moschea, la Chiesa Valdese e la Chiesa Ortodossa. Alle due prove sono attesi oltre 7mila partecipanti da 40 nazioni e le iscrizioni sono ancora aperte.

L’evento è promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura – Dicastero della Santa Sede, in collaborazione e con l’organizzazione della Fidal, con il patrocinio del Mibac, Coni, Cip, Comunità Europea e Regione Lazio. La Via Pacis 2019 ha stretto anche una collaborazione con l’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti – che festeggia l’anno della tolleranza e promuoverà l’Expo universale di Dubai 2020 – e con l’Ambasciata dell’India, dedicando la medaglia della manifestazione alla figura del Mahatma Gandhi in occasione della ricorrenza del 150° anniversario della sua nascita.

Roma vuole imporsi come crocevia di cultura e religioni, Roma è la città della tolleranza. Invito i cittadini a partecipare a questa bellissima manifestazione: sarà un’occasione per veicolare tutti insieme un messaggio di pace e solidarietà.