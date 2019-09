Conte: “Fiducia in una svolta per il Mezzogiorno”

“Un’autonomia differenziata giusta e cooperativa che salvaguardi la coesione nazionale, la solidarietà territoriale e tuteli l’unità del Paese. E al contempo un’azione di rilancio degli investimenti, che abbatta il divario fra Nord e Sud con un piano straordinario per il Mezzogiorno. Con questi due passaggi importanti sul Sud, il presidente Conte, nel suo discorso programmatico, tenuto oggi nell’Aula di Montecitorio, dà un segno di un cambiamento importante”. Lo dichiara Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali.

“Stop alle spinte secessionistiche della Lega – continua – e nuova fase nelle politiche per il Meridione. Un discorso che autorizza ad avere fiducia in una svolta reale. Si apre una opportunità importante per il Paese: il programma è ambizioso e per le forze politiche che sostengono il Governo c’è una possibilità storica di incidere su questioni cruciali. Come deputato del Mezzogiorno che vota oggi la Fiducia al nuovo governo, lavorerò nelle aule parlamentari, fin dalla prossima Legge di Bilancio, per l’attuazione di programmi specifici per il Mezzogiorno: investimenti, infrastrutture materiali e immateriali, ammodernamento delle reti di trasporto, fiscalità di vantaggio, tutela e rilancio del territorio, lotta allo spopolamento delle zone interne. C’è tanto da fare: le idee ci sono, la volontà pure. Da oggi abbiamo anche i numeri in Parlamento”.