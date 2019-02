Lettera per Amore a Pescara per San Valentino

Una scrivania fluo, due sedie, uno scrittore. Biciclette cargo-bike che attraversano la città dalla mattina alla sera, trasportando la scenografia e lo staff del progetto. Il giorno di San Valentino a Pescara arriva Lettera per amore, un appuntamento a cura della neonata associazione culturale Hub-C con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara. Da un’idea di Giovanna Romano. Il progetto intende quindi coinvolgere diversi luoghi cittadini, fra i più rappresentativi della sua identità, nonché luoghi insoliti o comunque dove non ci si aspetterebbe di trovare uno scrittore che, dialogando con chi richiede una lettera d’amore nel giorno degli innamorati, ne scrive una diversa, a mano, per ogni persona. Lettera che viene poi consegnata alla stessa persona che la richiede. Stamane la presentazione a Palazzo di Città con l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo, la sociologa Giovanna Romano e lo scrittore Peppe Millanta, che sarà scrivano per l’occasione.

“San Valentino è una festa dell’amore e dobbiamo onorarla, perché amore è una parola che sta scomparendo – così l’assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo – Una parola sostituita da odio, violenza e aggressività. Il contagio dai social è uscito, per inquinare il dibattito politico, pubblico e ammalorare la politica e la cultura. Noi vogliamo presentare un San Valentino che rimetta al centro una serie di sentimenti buoni, nella giusta accezione. Vogliamo rimettere al centro una parola positiva come “amore” in tutte le sue accezioni e, parlando di parole, non possiamo che farlo attraverso la scrittura pensata da Giovanna Romano. Peppe Millanta da straordinario motore culturale del territorio qual è, grazie anche alla scuola Macondo ha prodotto una fucina di cultura e intelligenza della città, saprà farlo nel migliore dei modi”.

“Cerchiamo di capovolgere i ruoli – spiega l’ideatrice del progetto, Giovanna Romano -. Creando una relazione empatica ed attiva tra lo scrittore e le persone, una relazione confidenziale, consci del fatto che lo scrittore-scrivano, in questa sede, non ha il compito di tramandare all’altro tutta la sua erudizione, in un rapporto impari, ma ha l’opportunità di insegnare ed imparare in relazione con l’altro il mondo degli affetti, mettendo in comune la sua esperienza con la letteratura. Ha la volontà quindi di indagare le più intime relazioni umane, in particolare modo l’amore come atto rivoluzionario e politico, in quanto la trasformazione della società passa per la trasformazione dell’individuo. L’amore del sé e la consapevolezza di sé è capire e amare l’altro. L’amore vero è farsi sorprendere dalla potenza del contatto con l’altro e continuo stupore e cambiamenti dei vecchi schemi, in cui il linguaggio, la bellezza della lingua italiana e la ricerca congiunta delle parole, diventano lo strumento principale a cui attingere. Il progetto pone in luce le casi editrici in un rapporto di vicinanza tra chi crea cultura, che è il fattore evolutivo più potente della storia dell’umanità e chi potenzialmente ne fruisce”.

“Sono molto contento di essere stato coinvolto – chiude Peppe Millanta – l’amore è diventato sempre più un esercizio privato e dobbiamo usarlo per contrastare i sentimenti odierni che sono diventati più spigolosi e violenti. Questo evento è un modo anche molto poetico per riportare l’amore per le strade. La lingua ne diventa il tramite principale: io scriverò per voi lettere bellissime. Appuntamento dunque il 14 febbraio, cominciando la mattina nei mercati cittadini, per poi passare all’ospedale civile, nell’atrio della stazione ferroviaria e, la sera, nei locali nella zona di piazza Muzii, nell’enoteca don Gennaro”.

Chi. Lettera per amore coinvolge la casa editrice NEO e lo scrittore Peppe Millanta. Con il romanzo Vinpeel degli orizzonti, Peppe Millanta, fra gli altri riconoscimenti, ha vinto il Premio John Fante Opera Prima 2018, il premio Alda Merini 2018 ed è stato Candidato Premio Strega – ragazze e ragazzi, 2018

Dove. la mattina nei mercati cittadini, per poi passare all’ospedale civile, nell’atrio della stazione ferroviaria e, la sera, nei locali nella zona di piazza Muzii.

Come. Il progetto è stato anticipato questi giorni con la realizzazione di un teaser, girato sempre a Pescara, fra il mare e il centro cittadino. Il video annuncia l’appuntamento di San Valentino, con una lettera che passa di mano in mano e frasi che evocano il senso delle lettere damore. Il teaser è scritto e diretto da Valerio Spezzaferro, prodotto dall’associazione Culturale Hub-C. Voci di Susanna Costaglione, Edoardo Oliva, scenografia Alessandra Dalessandro.

Si ringraziano l’assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, Ferrovie dello Stato, Azienda USL di Pescara, FIAB-Pescarabici e Tweed Ride Italia per le biciclette.