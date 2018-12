Frosinone: tutti gli eventi natalizi

Il Natale del capoluogo, anche quest’anno, sarà contraddistinto dalla riscoperta delle tradizioni e dell’identità, con le luminarie natalizie ispirate al tema “Frosinone città dei campanili”. Il calendario delle manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale in questo periodo, con gli assessorati alla cultura, al commercio e alla promozione del territorio, coordinati rispettivamente da Valentina Sementilli, Antonio Scaccia e Rossella Testa, è ricco e prevede iniziative rivolte a grandi e piccoli. Il sindaco, Nicola Ottaviani, già lo scorso anno, ha voluto procedere alla progettazione e alla realizzazione artigianale del simbolo caratteristico della città, individuandolo nel campanile, proprio per sottolineare la vocazione di polo di aggregazione e di riferimento del capoluogo, nel panorama dei 91 campanili, corrispondenti ad altrettante cittadine della provincia.

Fino al 20 dicembre, alla villa comunale sarà possibile visitare la Mostra di Pittura “Oltre….” di Paolo Gaetani a cura di Alfio Borghese. Giovedì 13 dicembre, ore 18 Piazza Santa Maria, Tradizionale Favone di Santa Lucia con la traslazione della statua della Santa dalla Chiesa di Santa Lucia alla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Funzione religiosa e rito pagano tra il fuoco, stornelli, ciambelle, vino rosso, zampogne e ciaramelle; concerto di musica Gospel e canti natalizi. Venerdì 14, alle 15 Giardinetti Quartiere Scalo, “Nonno Cipollone e Skizzo”, spettacolo di animazione, giocoleria, magia e clowneria. Ore 19.00 Chiesa Sacra Famiglia, concerto di Natale Coro Polifonico Città di Frosinone diretto dal M° Alberto Giuliani. Sabato 15, Via Aldo Moro, De Matthaeis, Villa Comunale ore 15 Spettacolo itinerante con “Babbo Nataline” e tante caramelle. Domenica 16, Piazzale Vittorio Veneto ore 10.45, “Cantando per le vie del centro”, a cura del Coro CAI; L.go Turriziani ore 11.00, Zampogne e Ciaramelle; Museo ore 11.15, “Cantando per le vie del centro” a cura del Coro CAI; Sagrato Cattedrale S. Maria ore 11.45 “Cantando per le vie del centro” a cura del Coro CAI, in Corso della Repubblica alle 12.15; P.zza Don Carlo Cervini ore 15, Zampogne e Ciaramelle, “Nonno Cipollone e Skizzo”, spettacolo itinerante di animazione, giocoleria, magia e clowneria; Museo Archeologico dalle ore 16 alle ore 19, “Natale al Museo”, laboratori gratuiti, “Giocare come in Antico”.

Da martedì 18 a sabato 22 dicembre, alla Villa Comunale, alle 17, “Film sotto l’albero” con proiezione di film a tema natalizio a cura dell’Aic, Autori Italiani Cinematografia. Sabato 22, alle 11 in Corso della Repubblica e L.go Turrizìani, spettacolo per bambini “Babbo Nataline”, suoni e musiche natalizie con zampogne e ciaramelle; ore 15 Vìa Aldo Moro, Spettacolo circense itinerante. Domenica 23, dalle ore 9 alle ore 20 in Largo Turriziani, Mercatino di Natale dell’artigianato e prodotti enogastronomici; ore 11 La Fisiorchestra di Babbo Natale del M° Angelo Piccoli, itinerante; Museo Archeologico, dalle ore 16 alle ore 19, laboratori gratuiti; ore 16 Villa Comunale, spettacolo di animazione, giocoleria, magia e clowneria. Mercoledì 26, ore 11 in Corso della Repubblica e L.go Turriziani “Nonno Cipollone e Skizzo”, spettacolo di animazione, giocoleria, magia e clowneria; ore 18, Casa della Cultura concerto di Natale a cura della Banda Comunale Romagnoli. Giovedì 27, alle 16 alla Villa Comunale si terrà lo spettacolo di magia “La Bottega di Leonardo Da Vinci”, laboratorio di pittura e scultura; P.zza Don Carlo Cervini alle 16 spettacolo per bambini “Lo Scienziato Pazzo”; Chiesa Sacra Famiglia ore 19 rassegna corale con: Cappella Musicale S. Michele Arcangelo ( Musica gregoriana e polifonica); coro Voci Sparse (Musica rinascimentale e barocca); coro voci bianche Lietarmonia, voce recitante A. Di Sora, chitarra m° Spallotta.

Domenica 30 dicembre, ore 15.00 Campanile Storico, tradizionale brindisi di Capodanno; Museo Archeologico dalle 16 alle 19, laboratori per i più piccoli; alle 19, Cattedrale di Santa Maria Concerto di Natale con il Coro Polifonico Città di Frosinone diretto dal M° Alberto Giuliani.

Venerdì 4 gennaio, alle 19, Chiesa Madonna della Neve, Concerto di Natale del coro Polifonico Città di Frosinone diretto dal M° Alberto Giuliani; si replica sabato 5 alla stessa ora presso la chiesa del Sacro Cuore. Domenica 6, alle 11 in Largo Turriziani “La Befana Itinerante”, con distribuzione di dolci e regali ai bambini presenti, anche alle 16 Via Aldo Moro e Villa Comunale. Fino al 15 gennaio alla Villa Comunale “Mostre di Pittura” con noti artisti provenienti da varie regioni d’Italia. Dal 10 al 15 gennaio, ore 17.30 Villa Comunale “Un Cinematographer all’Opera”, “Suspiria e Dintorni” e A scuola di Cinematografia – Aic incontra gli studenti. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.