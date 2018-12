Previsione meteo per il week del 1 e 2 dicembre

Roma

Week end caratterizzato dal tempo stabile con addensamenti anche compatti nel corso della giornata di sabato, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli poco nuvolosi nelle ore diurne della domenica, nubi in aumento in serata. Temperature comprese tra +9°C e +17°C.

Lazio

Deboli piogge nella mattinata di sabato sul Basso Lazio e lungo il settore costiero, nubi compatte altrove ma con tempo asciutto. Tempo stabile nel corso della serata su tutti i settori. Tempo stabile nella giornata di domenica con nuvolosità diffusa alternata ad ampie schiarite; cieli irregolarmente nuvolosi nella serata, ma senza fenomeni di rilievo.

In Italia

Tempo generalmente stabile al Nord Italia per tutto l’arco della giornata. Qualche nube anche bassa interesserà al mattino soprattutto la Pianura, mentre al pomeriggio sono attese maggiori schiarite: cieli irregolarmente nuvolosi poi in serata e nottata.

Cieli nuvolosi al mattino e al pomeriggio al Centro, sia sulle zone tirreniche che su quelle adriatiche, con possibili piogge solo sul basso Lazio. Nuvolosità irregolare in serata e in nottata ma senza fenomeni di rilievo su tutti i settori.

Condizioni di tempo instabile sulle regioni meridionali, con piogge e acquazzoni ad iniziare dalle Isole Maggiori, dalla Campania e dal Salento, in estensione al pomeriggio anche alla Calabria e alla Basilicata. Possibili temporali dalla sera su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

