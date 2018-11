Roma, smantellata dai Carabinieri la banda del buco

Hanno lavorato per mesi, senza interruzione e con grande professionalità, i

Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto, per riuscire a chiudere

il cerchio sulla banda del buco che lo scorso mese di giugno ha fatto razzie

in negozi e boutique della Capitale, mettendo a segno numerosi colpi, alcuni

dei quali da svariate centinaia di migliaia di euro.

A finire in manette – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma – sono stati due cittadini

romeni di 25 e 37 anni, con precedenti. Il terzo destinatario del

provvedimento, loro complice, è attualmente irreperibile poiché rifugiato

nel suo Paese d’origine. I Carabinieri hanno richiesto l’emissione di un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti.

Le indagini

La complessa attività investigativa è nata a seguito delle denunce presentate da alcuni commercianti che questa estate videro svuotati i loro negozi da una banda di professionisti “del settore” che penetravano nei negozi tramite varchi aperti sulle mura perimetrali degli esercizi.

Considerata l’abilità dei malviventi ad eludere i sistemi di allarme e di videosorveglianza degli obiettivi, sono stati fondamentali gli apporti venuti dalle indagini “tradizionali” e dalle accurate analisi delle poche tracce lasciate dai componenti della banda evidenziate dalla Sezione Rilievi Tecnici dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci.

Determinante ai fini dell’indagine è stato anche un piccolo ciuffo di peluria di colore rosso, un’esile traccia repertata dai Carabinieri all’interno di un furgone che fu noleggiato da uno dei componenti della banda, e che è risultato appartenere a una costosa pelliccia facente parte di un più ampio bottino – del valore di oltre 300.000 euro – trafugato da una boutique della zona di piazza Barberini.

La refurtiva

Gran parte della refurtiva, composta da capi di abbigliamento di alta moda e sportivo, tabacchi e valori bollati, fu rinvenuta dai Carabinieri già a fine giugno del 2018, momento in cui i 2 cittadini romeni arrestati furono “pizzicati” con altro materiale rubato e sottoposti a fermo di P.G. con l’accusa di ricettazione.

Già in quel contesto, i Carabinieri della Stazione Roma via Vittorio Veneto sequestrarono anche dei sofisticati jammer, disturbatori di frequenze in grado di eludere i segnali elettronici di sistemi di allarme degli esercizi commerciali.

I due ladri sono ora rinchiusi nel carcere di Regina Coeli.