“Un giardino costruito su misura per i più piccoli – dichiara l’Assessore Miriam M. Delvecchio –

I bambini crescono relazionandosi con persone e cose attraverso l’esperienza diretta con

l’ambiente circostante: valorizzare giardini come questo significa dare l’opportunità ai bambini

di esplorare liberamente il mondo in un ambiente stimolante che frequentano ogni giorno.”