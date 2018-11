Giovedì 15 novembre alle ore 18:30 nella sala “G. Favetta” del Museo delle Genti d’Abruzzo, in via delle Caserme 58 a Pescara verrà inaugurata la mostra “Percorsi d’Arte Contemporanea. 50 artisti per il Museo delle Genti d’Abruzzo”. Verranno esposte al pubblico le opere donate da artisti di fama nazionale, che saranno poi battute all’asta domenica 2 dicembre per finanziare le attività istituzionali della Fondazione Genti d’Abruzzo ONLUS.