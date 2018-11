Previsioni meteo 14 novembre: poco nuvoloso su Roma

Roma

Poco nuvoloso al mattino e anche al pomeriggio e senza fenomeni di rilievo associati. Nubi sparse in serata. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi per tutta la giornata, possibili foschie o banchi di nebbia al mattino sull’Alto Lazio; nubi sparse anche in serata sempre con tempo asciutto.

In Italia

Tempo stabile al nord Italia con piogge assenti per tutto l’ arco della giornata. Sole sulle Alpi e prealpi, foschie, nebbie e nubi basse altrove con possibili riduzioni della visibilità specie in pianura Padana e lungo il corso del fiume Po.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli poco nuvolosi per nubi alte in transito sia al mattino che al pomeriggio e in serata. Attenzioni a possibili foschie o banchi di nebbia al mattino e nottata nelle pianure e vallate interne.

Condizioni di tempo stabile su tutte le regioni meridionali con sole alternato a nubi in transito specie in Sardegna, Molise e Puglia.

Temperature in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it