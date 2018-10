Maestri di strada: il primo congresso mondiale si tiene a Napoli

Venerdì 26 ottobre alle ore 10.30 alla sala dei Baroni del Maschio Angioino si terrà la presentazione del Primo Congresso Mondiale della Trasformazione educativa, dal titolo “Cura, bellezza e sogni: alle radici dell’educazione”, promosso da Maestri di Strada Onlus, dal Dipartimento di Studi Umanistici Università di Napoli Federico II di Napoli, l’Universidad Nacional Autónoma de México, il Consejo de Transformación Educativa, l’Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología.

Ai lavori del Congresso, che si terrà nei giorni 29, 30 e 31 ottobre presso il centro Universitario Sinapsi a Monte Sant’Angelo, parteciperanno oltre 150 operatori, docenti universitari e formatori da 15 paesi di tutto il mondo: obiettivo il manifesto dell’educazione riflessiva, comune denominatore per l’approccio all’educazione delle giovani generazioni sul pianeta.

Interverranno alla presentazione, oltre gli organizzatori (Cesare Moreno per Maestri di Strada, Santa Parrella per l’Università Federico II, Maricela Orsorio per l’Universidad nacional Autonoma de Mexico), Luigi de Magistris, Sindaco di Napoli, il cui intervento è previsto alle ore 11,30; gli assessori comunali Annamaria Palmieri, Alessandra Clemente, Gaetano Daniele, Ciro Borriello, Roberta Gaeta; i docenti della Federico II Maura Striano, Orazio Miglino, Dario Bacchini ; Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli; Fiorinda Li Vigni, Direttrice dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici; Riccardo Dalisi, artista e architetto, autore del logo del Congresso.