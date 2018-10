EleMenticreativi, Festa dell’artigianato artistico al Conventino

Dal 26 ottobre un fine settimana fra arte e creatività, dimostrazioni, laboratori, musica dal vivo, giochi per bambini e street food di qualità

Il Conventino si apre alla città, con le sue creazioni e i suoi colori. Tre giorni, venerdì 26 ottobre (dalle 17 alle 20), sabato 27 e domenica 28 ottobre (dalle 10 alle 20) ricchi di eventi alla scoperta dei segreti degli artigiani fiorentini nel bellissimo chiostro di via Giano della Bella 20. E’ ‘EleMenticreativi’, l’iniziativa realizzata da Artex, Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, all’interno del progetto Officina Creativa in partenariato con il Comune di Firenze e con la collaborazione di Cna Firenze e Confartigianato Imprese Firenze.

Tre giorni in cui sarà possibile incontrare gli artigiani e vedere dal vivo il loro lavoro e la loro arte, visitare le botteghe e acquistare i prodotti unici nel temporary shop. Non c’è festa senza cibo, quindi spazio ai più buoni street food ape car della città: il Panino Tondo, PescePane e poi i primi con Pastation e i gelati di Vivoli. Dalle 18 il chiostro diventerà un palco con la musica dal vivo, venerdì con ‘I Citofoni’, sabato con i ‘Puerto Sureño’ e, a chiudere, domenica ‘Coqò djette’. Un programma ricchissimo, con iniziative e laboratori per famiglie e tante attività che affascineranno e divertiranno i più piccoli. Si potrà intagliare il legno e creare un particolare del capitello del Museo del Bargello o danzare in un vortice di colori per rivivere l’arte di Pollock, lavorare con piante e fiori freschi e creare opere d’arte oppure scoprire le tecniche tradizionali di lavorazione dell’oro e dell’argento o del mosaico, ma in chiave più moderna. Ci sarà anche lo spazio per chi vuole cimentarsi con ago e filo e imparare i segreti del ricamo oppure scoprire come si rilega un libro e si restaurano carte antiche o ancora come si creano gioielli e si assemblano le pietre preziose.

L’ingresso è gratuito. I volontari delle scuole superiori accompagneranno il pubblico e organizzeranno visite guidate.