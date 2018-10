Al Delle Arti in scena le emozioni con la rassegna “Te Voglio Bene Assaje”

Ritornano i venerdì al Teatro Delle Arti di Salerno, con la rassegna “Te voglio bene assaje”: dal 9 novembre, cinque appuntamenti per rendere omaggio al grande teatro napoletano. «Lasciamo la parte esteriore di Napoli, dipinta in tutti i suoi colori nelle scorse edizioni di ‘Napul’è Mille Culure’, e ci addentriamo nelle passioni» – commenta il regista Gaetano Stella che spiega come la rassegna di TeatroNovanta si evolva da un anno all’altro per continuare a raccontare il capoluogo partenopeo. Visto il successo degli scorsi anni dove si è registrato il sold-out ad ogni spettacolo, la direzione artistica e organizzativa di TeatroNovanta ha deciso di cambiare il nome della rassegna. E si è pensato subito ad un titolo che fosse in grado di comunicare al pubblico un sentimento. «Abbiamo sentito la necessità di dichiarare alle persone che, da sempre, ci seguono il senso di partecipazione affettiva. Con ‘Te voglio bene assaje’ noi facciamo una dichiarazione affettiva ai nostri spettatori», sottolinea il direttore organizzativo di TeatroNovanta, Alessandro Caiazza.

“Questi Fantasmi”, “Natale in Casa Cupiello”, “Festa di Montevergine”, “Masaniello” e “Io speriamo che me la cavo” sono le cinque rappresentazioni che la compagnia TeatroNovanta porterà sul palcoscenico del Delle Arti in un ideale viaggio tra i sentimenti e le sensazioni, dalla fede alla libertà, passando per la speranza. Sulla scelta dei titoli, «abbiamo lavorato sulle emozioni» spiega il direttore artistico, Serena Stella, che ricorda come «Masaniello è lo spettacolo che mi ha fatto entrare, quando avevo sei anni, nel mondo professionistico».

Le regie dei cinque spettacoli sono affidate a Ugo Piastrella, a Gaetano Stella e a Matteo Salsano. Tutte le scenografie sono curate dalla Bottega San Lazzaro, mentre le coreografie sono del Professional Ballet di Pina Testa e Fortuna Capasso.

Anche quest’anno vi è la possibilità di acquistare l’abbonamento e il biglietto del singolo spettacolo con i bonus della Carta del Docente e 18app.