Raggi: “Grazie a tutto il personale delle nostre Forze Armate”

La soddisfazione della Sindaca Virginia Raggi sui valori del 4 novembre condivisi a Ostia oggi con 500 studenti:

Oggi sono stata ad Ostia con il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta per celebrare insieme a 500 studenti i valori del 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

È la prima volta che una iniziativa così importante si svolge sul litorale di Roma e siamo per questo grati dell’attenzione che il Ministro Trenta ha voluto riservare alla comunità di questo territorio, che ancora una volta ha bisogno della vicinanza di tutte le istituzioni.

Mi riferisco in particolare ai recenti fatti di cronaca che hanno portato questa mattina al sit-in davanti alla Prefettura di Roma da parte dell’associazione anti-mafia “NOI”.

Un sit-in che è nato per chiedere la protezione per i figli di Federica Angeli, la giornalista del quotidiano La Repubblica, alla luce delle nuove minacce nei confronti della sua famiglia, dopo i recenti sgomberi di componenti della famiglia Spada, che occupavano abusivamente delle case comunali.

È importante rafforzare il dialogo tra le persone per bene e rinsaldare il senso di comunità, che a volte sembra smarrito. Noi istituzioni siamo la cerniera. Non dobbiamo far sentire sole le persone cui vengono negati i diritti. Ecco perché è stato importante essere ad Ostia, oggi, insieme a così tanti giovani che rappresentano il nostro presente e il nostro domani.

Grazie a tutto il personale delle nostre Forze Armate che ogni giorno svolge il suo delicato e prezioso lavoro al servizio delle comunità e di ogni singolo cittadino.