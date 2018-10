La guida internazionale “Campania insolita e segreta” arriva a Nola

Venerdì 12 ottobre alle ore 18.30 nella chiesa dei Santi Apostoli di Nola sarà presentata la guida

internazionale “Campania insolita e segreta”, di Maria Franchini e Valerio Ceva Grimaldi. Il

volume distribuito in ben tre lingue, edito dalla casa editrice Jonglez, racconta a lettori e

visitatori curiosi luoghi singolari e misteriosi. Ampia è la sezione dedicata ai tesori dell’area

nolana che, nel corso della serata, saranno raccontati dall’autrice Maria Franchini insieme a tanti

altri aneddoti e luoghi misconosciuti della Campania.

«La guida – ha commentato il presidente di Meridies, Michele Napolitano – rappresenta

un’occasione importante per la città di Nola e per il suo territorio di ricevere visibilità a livello

internazionale. “Campania insolita e segreta” tende a stimolare la curiosità di un pubblico colto

che va alla ricerca di luoghi inconsueti e nascosti che, come la nostra città, hanno millenni di

storia da raccontare».

Con una guida che dedica attenzione all’agro nolano si conclude SettembrArte 2018, e non

poteva esserci epilogo migliore per questa fortunata edizione che ha visto l’associazione

Meridies impegnata in un importante sforzo organizzativo, premiato da una calorosa e sempre

crescente partecipazione di pubblico.

Sempre nel segno del territorio, due professionisti del gusto renderanno più dolce l’evento. Il

maestro pasticciere Raffaele Caldarelli presenterà “Caterina”, un dolce a base di cioccolato e

nocciole che coniuga la tradizione e l’innovazione della pasticceria campana; Marco Maietta

dell’azienda Noccioro, allieterà i presenti con la nocciola Abellana e i suoi dolci derivati.