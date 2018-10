Queste le parole della Sindaca Virginia Raggi:

Il Comune di Roma è uno dei comuni agricoli più grandi d’Europa ma, come molte altre città, anche Roma per troppi anni ha ignorato una parte della propria storia, della sua tradizione. Non possiamo né vogliamo più dimenticare una parte importante delle nostre radici, tenendo questo mondo al di fuori delle nostre politiche. Il villaggio di Coldiretti che si è svolto per 3 giorni al Circo Massimo ha richiamato più di un milione di visitatori nonostante le condizioni meteo avverse. Questo vuol dire che i prodotti della terra il rapporto diretto con i contadini e gli allevatori, il contatto con gli animali e la terra, sono fonte di curiosità e interesse.

Per riconnettere questi due mondi, ossia quello della tradizione agricola e quello del mondo cittadino, da qualche mese stiamo lavorando ad una serie di progetti che hanno preso avvio con la sottoscrizione di un protocollo di Intesa con Coldiretti. Stiamo lavorando sugli eco-pascoli che sono una realtà che funziona e che funzionerà anche a Roma nelle grandi aree agricole della nostra periferia. Lavoriamo sulla possibilità di farci aiutare dagli Agricoltori per curare una parte del nostro patrimonio verde, concedendo loro anche la fienagione poiché fondamentale per gli animali. Iniziamo a parlare di agriasilo: il contatto diretto con la natura sin dalla più tenera età aiuterà i bambini ad essere adulti più consapevoli del mondo che li circonda. Nel frattempo continuiamo ad aiutare tutte quelle scuole e asili nei quali pur in assenza di un giardino, possiamo creare dei piccoli spazi verdi. Infine, stiamo lavorando affinché le aziende agricole della cintura romana possano lavorare anche un piccolo quantitativo di rifiuti organici (scarti alimentari in prevalenza ossia il cosiddetto umido) umido per fare compost necessario alle loro aziende.

Insomma tante iniziative per riconnettere due mondi e creare sinergie che fanno bene alla città, alla natura e ad una parte produttiva dell’Italia e del Lazio che non possiamo e non dobbiamo lasciare indietro.