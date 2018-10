Giornata nazionale del camminare, domenica 14 ottobre

In occasione della “Giornata nazionale del camminare” il Comune di Firenze, insieme all’Azienda USL Toscana Centro, la UISP e il Cral Dipendenti Comunali, organizza la terza edizione di “Firenze, una città in cammino”: 5 percorsi (Firenze Walking City) che, dal centro storico, attraverseranno ognuno uno dei quartieri cittadini. I luoghi visitati sono tra i più disparati e caratteristici, da Pian dei Giullari alla Collina di Montughi, da San Frediano a Fiesole, fino ad una visita all’Orto botanico. I percorsi non superano gli 8 km e non mostrano particolari difficoltà altimetriche, il che li rende adatti a tutti; la partecipazione è libera e gratuita. In caso di pioggia le passeggiate si svolgeranno regolarmente.

Si consiglia la prenotazione entro giovedì 11 ottobre segnalando la propria adesione all’indirizzo mail: firenze@uisp.it oppure telefonando allo 055-6483561.