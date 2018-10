Sempre più turismo internazionale ai Castelli Romani

TTG Travel Experience è la manifestazione italiana b2b di riferimento per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. La DMO (Destination Management Organization) Castelli Romani, unità operativa del Consorzio SBCR che ha il compito di promuovere il turismo ai Castelli Romani, sarà quindi presente anche a questa edizione del TTG.

Da una recentissima indagine Enit, per il periodo estivo 2018 le agenzie straniere intervistate dichiarano tutte un incremento di vendite di viaggi verso l’Italia. Dagli USA secondo gli operatori intervistati fra l’8% e il 20% rispetto alla medesima stagione del 2017; dal Brasile dal 5% al 32%; dal Canada dal 10% al 67%; dall’Argentina da 10% al 15%. Alcuni albergatori dei Castelli Romani intervistati dalla DMO, confermano questa tendenza anche per il territorio castellano.

Giornalisti stranieri e tour operator ai Castelli Romani

Le azioni di promozione dell’Enit, della Regione Lazio e della DMO Castelli Romani, mostrano i loro effetti positivi e, grazie anche alla collaborazione dei tre enti castellani (Consorzio SBCR, Parco regionale e Comunità montana), la DMO ha avuto modo di ospitare giornalisti stranieri e tour operator da tutto il mondo, di partecipare a fiere e workshop b2b, di collaborare vivamente con gli operatori del territorio per varie iniziative di promozione, e di produrre nuovi contenuti sui turismi tematici: outdoor, scolastico, ecc. desideriamo citare solo uno dei casi di successo: la nota rivista inglese Food&Travel, distribuita anche in molti altri paesi europei, ha pubblicato un bell’articolo sui Castelli Romani e sulla nostra cultura enogastronomica. Preziosa in questo senso la collaborazione con l’ufficio Enit di Londra, che ci ha permesso di organizzare un press tour.

Potenziamento anche con la collaborazione di Roma Capitale

In fase di potenziamento anche la collaborazione con Roma Capitale, che ha pubblicato una guida in 5 lingue sui dintorni di Roma: i Castelli Romani, le ville di Tivoli e i monasteri di Subiaco, distribuita in tutti i nove punti di informazione turistica del Comune. La DMO ha contribuito al testo e alle immagini.

La DMO ha anche prodotto una guida turistica “Benvenuti ai Castelli Romani” di nuova e originale impostazione, disponibile già anche in lingua inglese.

«La promozione turistica dei Castelli Romani è un’attività che il Consorzio SBCR, grazie alla DMO, svolge con grande impegno ed entusiasmo, rispondendo alle esigenze del territorio e alla volontà delle Amministrazioni comunali – afferma Giuseppe De Righi, presidente del Consorzio SBCR -. Non possiamo quindi mancare le occasioni giuste per dare valore concreto alle aspettative di sviluppo legate al turismo, che i Sindaci hanno raccomandato in sede di approvazione dello Statuto. Facciamo con entusiasmo la nostra parte e aspettiamo che i numeri ufficiali di quest’anno confermino la tendenza che la ricettività sta già evidenziando».