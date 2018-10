In merito all’ arresto sindaco Riace, Arturo Scotto (LeU) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sull’ arresto sindaco Riace

“Mi pare che Salvini ci abbia messo la firma su questo arresto –ha affermato Scotto-. E’ da mesi che bombarda il modello Riace, è da mesi che da eletto in Calabria parla esclusivamente di questa come un’anomalia senza citare i problemi legati alla malavita. Io non ho mai sentito una parola di Salvini contro la ‘ndrangheta. Ho sentito invece molte parole di Salvini contro il sindaco di Riace. Salvini dovrebbe spiegare perché nel suo decreto, cosiddetto sicurezza, ha deciso di smantellare il modello Sprar, il modello dell’accoglienza diffusa, della responsabilità delle comunità.

Siccome da qualche parte l’accoglienza si dovrà fare, Salvini sta incentivando le mega concentrazioni, le situazioni che già hanno prodotto quella degenerazione che lui dice di denunciare e di combattere. Così saranno sempre i soliti noti ad arricchirsi intorno a quel business. Bisognerebbe invece incentivare il modello Riace e dare ai migranti la possibilità di lavorare e di integrarsi, non sovraccaricando le periferie e i luoghi più disagiati di questo Paese. Salvini ha intenzione di scatenare una guerra civile strisciante”.

Fonte: Radio Cusano Campus