Frosinone, il Comune aderisce a “Puliamo il mondo”

Il Comune di Frosinone patrocina l’edizione 2018 di “Puliamo il mondo” di Legambiente, iniziativa di carattere nazionale che farà tappa nel capoluogo con due distinti appuntamenti. La manifestazione è organizzata dal circolo “Il cigno” di Frosinone con la partecipazione dell’impresa De Vizia transfer S.p.A.

Venerdì 28 settembre, dalle 8.30, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Nicola Ricciotti” dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3, gli alunni delle classi terze, coordinati dai loro docenti, diventeranno “agenti Speciali di “puliamo il mondo”, impegnati cioè nella tutela dell’ambiente, sia dal punto di vista pratico che teorico. Dalle 10.30, si terrà la presentazione del progetto pilota “Io faccio la differenza con la differenziata”, di cui è responsabile la professoressa Giovanna Dongiovanni. Tanti gli obiettivi del progetto, tra cui l’accrescimento della sensibilità individuale dei giovani e degli adulti in relazione alle scelte collettive e alle implicazioni sull’ambiente; lo sviluppo della capacità di percezione delle problematiche ambientali; la promozione di un comportamento responsabile per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Il percorso didattico comprenderà attività di ricerca che metteranno in evidenza lo stato attuale dell’ambiente in cui viviamo e le proposte per migliorare le nostre condizioni di vita. A fine anno, sarà premiato sia il piano dell’Istituto che avrà condotto correttamente la raccolta differenziata, che il piano che avrà prodotto la quantità minore di indifferenziato.

Domenica 30 settembre l’iniziativa, aperta a tutti coloro che vorranno impegnarsi a salvaguardia dell’ecosistema, sarà replicata a largo Turriziani, nel centro storico. Per saperne di più, per iscriversi ufficialmente a “Puliamo il mondo 2018” e per ricevere il materiale informativo completo del kit (sacca, cappellino, guanti…), l’appuntamento è previsto per domenica mattina in largo Turriziani dalle ore 9.