Mulè: “Bannon? Non abbiamo bisogno, grazie a Dio abbiamo Berlusconi”

Giorgio Mulè (Forza Italia) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Mulè sul centrodestra

I fatti dicono che un accordo che impegna Lega, Forza Italia e Fratelli D’Italia nel presentare una coalizione non in piccoli comuni o in una dimensione localistica, ma in una dimensione nazionale, perché quando si mettono insieme regioni come Sardegna, Emilia Romagna, Basilicata, Abruzzo, Piemonte, si mette insieme qualche milione di persone e significa che ti candidi ad essere ancora una volta guida del Paese. E se già amministri insieme il Veneto, la Lombardia, la Liguria, il Friuli, il Molise e la Sicilia significa che è un’alleanza che si ripropone come guida nazionale. Dopodichè l’impegno che ha la Lega coi 5 Stelle capisco che li porti a comportarsi e a dire certe cose. Ma i fatti dicono che la Lega non va né da sola né coi 5 Stelle, c’è una coalizione di centrodestra che nella sua pluralità riconosce l’unicità di uno schieramento che solo se unito può vincere.

Su Bannon

Noi di Forza Italia abbiamo idee chiare e condottieri chiari, non abbiamo bisogno di illuminarci guardando ad una figura che peraltro non condividiamo nelle idee e nelle modalità che esprime come Bannon. Noi abbiamo un signore come Silvio Berlusconi che è un fuoriclasse e che grazie a Dio ha idee chiare e visione lucida su quello che devono essere in futuro l’Italia e l’Europa nel contesto mondiale.

Sull’accordo Lega-Forza Italia per Foa presidente Rai e le polemiche sollevate dal Pd

Fa molto sorridere che questo appunto arrivi dal Pd che ha fatto il patto del Nazareno con Forza Italia e non mi sembrava che ci fossero vesti stracciate. Come è giusto che fosse, Forza Italia si è incontrata con la Lega che oggi è al governo per condividere nel merito e nel metodo un candidato alla presidenza. Non era successo prima dell’estate, da qui l’atteggiamento di chiusura di Forza Italia. Il percorso è cambiato, il metodo è cambiato, nel merito valuteremo Foa durante l’audizione di mercoledì. PD dice che ci sarà una contropartita? Bisognerà soltanto attendere per vedere che non c’è nessuna contropartita. L’accusa arriva da chi ha militarizzato la Rai, soffocando tutte le voci dissenzienti sotto l’era di Renzi, basti ricordare Giannini, Giletti e Floris. Questa è la peggiore voce che si potesse levare. Per una volta hanno sprecato fiato, sarebbe stato meglio avere un po’ di memoria prima di lanciare queste accuse.

Sulla polemica legate all’audio di Casalino

La trovo ridicola da una parte e ipocrita dall’altra. Ridicola perché Casalino ha espresso la posizione dei 5 Stelle e ha fatto il suo lavoro di portavoce e quindi ho trovato ridicolo che qualcuno abbia fatto riferimento alla violazione di principi costituzionale. Del resto Casalino non ha affidato le sue parole a dei pescivendoli, ma a dei giornalisti che riportano quello che sanno. Però serve, perché quando il presidente Conte individua una violazione dei principi costituzionali dalla diffusione di un whatsapp audio destinato ai giornalisti, quasi meriterebbe la tessera onoraria di Forza Italia per un autentico spirito garantista. Quindi aspettiamo che in Parlamento voti contro la riforma della giustizia di Boanfede. I 5 Stelle si fanno vanto di avere uno dei principali collaboratori del ministro Toninelli, il Prof. Intrieri, che è condannato in via definitiva e non solo non lo mandano via ma se lo tengono stretto. E’ la solita doppia morale, da una parte si invoca l’etica, dall’altra si calpesta nel nome della peggiore ipocrisia.

Fonte: Radio Cusano Campus