Qui! Ticket, 193 milioni di debiti verso bar e ristoranti

Sono oltre 123mila gli esercizi pubblici che vantano crediti verso Qui! Group, l’azienda di distribuzione di buoni pasto Qui! Ticket di cui è stato recentemente dichiarato il fallimento.

L’esposizione totale di Qui! Group verso bar e ristoranti ammonta a 193 milioni. Una parte non trascurabile delle attività di somministrazione deve avere oltre 100mila euro ciascuna.

Sono queste – in sintesi – le drammatiche cifre di una vicenda che ha colpito le attività di somministrazione in sei Regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania. Una situazione che si va trascinando da tempo e che – se non risolta in tempi brevi – rischia mettere in ginocchio gli operatori.

“È in considerazione di questi numeri – dice Giancarlo Banchieri, presidente nazionale della Fiepet, la federazione di pubblici esercizi della Confesercenti – che chiediamo di essere presenti il 1° ottobre prossimo alla riunione convocata al ministero dello Sviluppo economico. In quella sede chiederemo certezze. Migliaia di aziende – con i loro titolari e i dipendenti – rischiano il disastro, è necessario un intervento immediato”.