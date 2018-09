Firenze: ARTour in piazza Santa Croce

Un’edizione speciale di ARTour Toscana, tutta al femminile. La mostra mercato itinerante del meglio del Made in Italy, sarà in piazza Santa Croce da venerdì 21 a domenica 23 settembre

La mostra mercato quest’anno si inserisce nel festival L’Eredità delle Donnee infatti sarà completamente dedicata all’imprenditoria femminile.

Ad ARTour – Il Bello (delle donne) in piazza sarà possibile ammirare e acquistare il ‘vero fatto a mano’: ceramica, scagliola, gioielleria, bigiotteria, moda (donna, uomo e bambino), cosmetica, articoli per la tavola, borse, pelletteria, creazioni artistiche in carta

Partecipano ad ARTour-Il Bello (delle donne) :

Atelier 747, Atelier Delle Idee, I Disegni Di Beatrice, Casa Roaster Podere Girolami, Cecilia Falciai, Ceramiche Arti-C, Chiarugi 1952, Coltelleria Di Fabio Figus, Cristianini Roberto, Dini Sandra, Dopodomani, Baba Jaga, Karina Marcela – Cincimino, L’atelier Artisanal, Le Ciricotte, Le Sorelle Mochi, Leather Bis Srl, Mall Fashion, Manifesta, Mariagioia Maffucci, Mediterraneo Mood, Pell. Ral, Piuma Meister Itinera, Rossoramina, Scricciolo, Tessitura Fiore, Tessitura Tacs Srl, Veliart, Villa Teresa, Amoromeo.