Tutto pronto per l’Europa League: Milan e Lazio in campo giovedì

Manca veramente poco e l’Europa League 2018/2019 entrerà nella fase a gironi. Solamente due le italiane presenti quest’anno, il Milan di Gennaro Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Eliminata l’Atalanta di Gasperini si è invece arresa nell’ultimo turno, perdendo ai rigori in casa del Copenaghen; fondamentali gli errori dal dischetto di Andreas Cornelius e del Papu Gomez

Il Milan sarà impegnato in trasferta ed alle ore 21.00 affronterà il Dudelange, prima squadra lussemburghese ad approdare alla fase a gironi di una competizione europea, allo stadio Jos Nosbaum. Visto l’impegno, sulla carta, veramente facile, il tecnico dei rossoneri potrebbe fare un ampio turnover, dando spazio a giocatori che fino ad oggi hanno avuto meno minutaggio. Tra gli 11 titolari dovrebbero esserci Pepe Reina, Mattia Caldara e Samu Castillejo; potrebbe partire dalla panchina anche Gonzalo Higuain, il tutto dipenderá dal recupero o meno di Patrick Cutrone. Con il Dudelange è vietato sbagliare e perdere punti. Nel gruppo F insieme ai rossonere ed ai lussemburghesi troviamo l’Olympiakos ed il Real Betis.

Trasferta in terra greca invece per i biancocelesti. La Lazio alle ore 18.55 sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma ed ospiterà i ciprioti dell’Apollon Limassol. Simone Inzaghi darà spazio a chi, fino ad oggi, ha visto veramente poco il campo. Tra i pali è ormai certo l’esordio di Silvio Proto, ex Olympiakos, mentre in difesa i terzini saranno Dusan Basta e Riza Durmisi. Spazio anche a Martin Caceres, Milan Badelj e Joaquin Correa. Il grande dubbio per il tecnico è quello della prima punta. Caicedo si candida alla maglia da titolare ma Inzaghi potrebbe schierare Ciro Immobile per far si che l’ex Borussia Dortmund trovi il ritmo giusto anche per il campionato. I capitolini sono inseriti nel gruppo H insieme ai francesi del Marsiglia e ai tedeschi dell’Eintracht e per centrare l’obiettivo del passaggio del turno avranno bisogno di iniziare la competizione con il piede giusto e non lasciare punti con la squadra che al momento viene considerata come la sfavorita tra le quattro.