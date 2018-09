Pescara, Scenari Europei 2018 Un Giovane Festival: quarta Edizione

Alla sua quarta edizioneScenari Europei un giovane festival è già diventato un appuntamento riconosciuto e atteso.Ideato e promosso dal Florian Metateatro –Centro di Produzione Teatrale, direzione artistica di Giulia Basel, con il concorso di Espace Promozione Culturalee in stretta collaborazione con il Premio Scenarioe con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, è un punto di riferimento per i giovani artisti del teatro, della musica, della danza e da questa edizione anche della video arte. Ma è anche una festa per l’attento pubblico pescarese, e non solo, che ormai passa con disinvoltura, nella stessa serata, da uno spettacolo all’altro, dal Florian Espace allo Spazio Matta attraversando diversi generi artistici e proposte innovative.

A cavallo dell’equinozio, ultima delle programmazioni estive e preludio alle stagioni autunnali,Scenari Europeiun giovane festivalporterà in Abruzzo, a Pescara, nell’arco di quattro giorni, dal 20 al 23 settembre, otto spettacoli di teatro, danza e musica, quattro intermezzi musicali e di video arte e quattro incontri con tutti gli artisti ospiti del festival, grazie anche alle collaborazioni con Gruppo Alhena e con Artisti per il Matta, con l’Olandese Volante e Musicando, e al sostegno della Regione Abruzzo e del MiBAC-Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.

Quest’anno vi sono alcune novità che renderanno più fluido il passaggio da una disciplina all’altra.

Innanzitutto si comincia la sera di giovedì 20 Settembrealle 21 al Florian Espace con un momento di Inaugurazione del Festivalcon l’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Giovanni Di Iacovoe la direttrice artistica Giulia Baselche vareranno la nuova edizione, accompagnati da Giulia Fonziche introdurrà la rassegna di video arte, novità di quest’anno con una presenza tutta al femminile. Senza soluzione di continuità si passerà poi alla visione dei lavori delle video artiste Lucia Briccoe Despina Charitonidi, al Concerto di Flavio Piermatteo, sax tenore, e il suo gruppo con Bruno Continal pianoforte, Daniele Mammarella, chitarra e voce, Umberto Matera alle percussioni, che spazierà da classici del jazz a inediti. Seguirà lo spettacolo teatrale con una forte impronta visiva “I giardini di Kensington-secondo studio”(Finalista Premio Scenario 2017)della compagnia romana Sirna/Pol. A fine serata, come di consueto, si terrà l’Incontro con le compagnie e gli artisti ospiti della giornata a cura di Paolo Verlengia,dottore di ricerca in Discipline dello Spettacolo e critico, e con Massimo Vellaccio, membro dell’Osservatorio Critico del Premio Scenario e condirettore del Florian Metateatro e col regista e autore Pippo Di Marca, un maestro del teatro di ricerca, punto di riferimento per le nuove generazioni di artisti della scena.

Venerdì 21si comincia con il consolidato schema già noto al pubblico del festival, alle 21 al Matta con lo spettacolo “Tra la polvere dei resti”della compagnia di giovani artisti pescaresi Rueda Teatro, ispirato a Emigranti di Mrozek. Ci si sposta poi tutti al Florian Espace dove, alle 21,45, verremo accolti dai lavori di video arte delle artiste Angela Belmondoe Giuliana Liberatore. Alle 22, sempre al Florian Espace, assisteremo alla Prima Nazionaledi “Nostos- una fanfara transadriatica” con Irida Gjergij(viola), Flavia Massimo (violoncello) e Stefania Petraccia (intervento danzato). A fine serata, il tradizionale incontro con la compagnia e gli artisti.

Sabato 22si inizia al Matta alle 21 con Et Toi dance performancedi e con Carolina Van Epse Francesca Saraullodue danzatrici e coreografe di stanza a Bruxelles, anche se Saraullo non dimentica le sue radici chietine. Al Florian Espace alle 21,45 ci accoglie l’intermezzo musicale con la voce soprano di Maria Chiara Papaleaccompagnata al pianoforte da Alessio Faraone con brani d’opera e romanze. A seguire, sempre al Florian Espace, alle 22,“Revolution” (spettacolo presentato con successo a Edinburgo Fringe Festival 2017)uno spettacolo firmato Morgese/Macrinidella compagnia aquilana Teatro Zetain collaborazione con La Mama experimental theater – Umbria International A fine serata, incontro con la compagnia e gli artisti.

L’ultima serata, Domenica 23,si apre al Matta alle 21 con “Neve di carta – secondo studio”del gruppo DiEusanio/Lolli/Muratoreche ci presenta uno straordinario testo inedito di Letizia Russo dal libro Ammalò di testadi Anna Carla Valeriano. Si prosegue alle 21,45 al Florian Espace con l’intermezzo musicale delJunior Guitar Ensembleovvero cinque giovanissimi chitarristi guidati dal M° Antonello Antonuccipreludio allo spettacolo delle 22 ovvero “Intimità”(Menzione Speciale Premio Scenario 2017 della compagnia Amor Vacuidi Padova, che chiuderà il programma del festival in bellezza e in divertimento intelligente. Seguito naturalmente dal rituale incontro con la compagnia e gli artisti e lo staff tutto del Florian per l’arrivederci alla prossima edizione.