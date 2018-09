Conte: “La Puglia rappresenta una grande sfida”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua visita in puglia:

In questi due giorni in Puglia ho avuto modo di parlare con le persone, ascoltare le esigenze del territorio e toccare con mano le realtà imprenditoriali che rappresentano esempi per il nostro Paese.

Questa regione, come le altre del Mezzogiorno, continua a rappresentare una grande sfida in termini di sviluppo, lavoro e progresso. Sono territori tenuti in grande considerazione e su cui si sta concentrando l’azione di governo.

Una sfida di una grande intensità, la stessa presente negli occhi dei giovani che ho conosciuto in questi giorni. Ragazzi e ragazze che hanno presentato i loro progetti, le loro startup dove l’idea di innovazione si unisce alle esigenze di un mondo in continua evoluzione. Il futuro è già qui, sosteniamo i nostri giovani.