“Una petizione popolare dalla Lega Salvini Lazio per sostenere l’operato ed il contratto di

governo sottoscritto dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e per dare il proprio

supporto umano e morale, oltre che elettorale, anche a seguito di tutti gli attacchi,

inauditi e senza precedenti, ricevuti nelle ultime settimane”. È quanto annuncia Fabrizio

Santori, esponente romano della Lega, presenziando all’iniziativa #IOSTOCONSALVINI

promossa e coordinata da Andrea Liburdi che avrà luogo sul territorio capitolino in questo

fine settimana, sabato 8 e domenica 9 settembre, in decine di piazze e vie in ognuno dei

municipi romani “dove i militanti accoglieranno i cittadini per esprimere vicinanza e

sostegno al vicepremier – afferma Santori – a difesa di un operato volto a restituire

dignità e il giusto ruolo all’Italia e agli italiani”.

Il testo della petizione

Ecco il testo della petizione che verrà inviata sia al leader della Lega ma anche al

Presidente della Repubblica Mattarella: “Caro Matteo Salvini, conosciamo la tua

determinazione e le tue idee in merito ai principi di difesa dei confini nazionali e di un

controllo dei flussi migratori e allo stesso tempo della giusta solidarietà a chi scappa

da una guerra. Sappiamo che nella tua attività politica finora hai sempre scelto di stare

al fianco degli italiani e per queste posizioni, tutelate dalla costituzione italiana, stai

subendo numerosi e violenti attacchi da parte dei media di regime e delle lobby che

difendono a tutti i costi il business della finta solidarietà. non lasciarti intimorire

saremo in tanti al tuo fianco. Esprimiamo la nostra solidarietà e ti incoraggiamo ad

andare avanti con i giusti provvedimenti previsti nel programma di governo a tutela

delle frontiere italiane, per le espulsioni di chi non ha diritto a stare sul suolo

nazionale e per dire basta all’invasione di clandestini”.

L’elenco completo delle postazioni è consultabile all’indirizzo internet

http://www.fabriziosantori.com/modules.php?name=News&file=article&sid=23729