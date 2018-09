La Carovana del Cuore sulle spiagge di Ostia e Fregene

L’educazione è il principale strumento che consente all’uomo di progredire come individuo

e come insieme. Ecco perché da 14 anni Fondazione Patrizio Paoletti realizza la

Carovana del Cuore, una delle campagne di sensibilizzazione più longeve d’Italia,

il cui principale obiettivo è promuovere il diritto all’educazione, soprattutto nell’infanzia.

L’iniziativa è tornata anche quest’anno sui litorali di tutta Italia, da Nord a Sud, grazie

all’impegno di 120 volontari contraddistinti dall’ormai tradizionale maglietta

arancione, che hanno percorso a bordo di camper un lunghissimo itinerario

costiero, attraversando numerose città e località marittime.

Le tappe della Carovana del Cuore

La Carovana del Cuore è iniziata a luglio e terminerà a fine settembre.

Dopo aver fatto tappa in diverse località balneari di Toscana, Liguria, Emilia Romagna,

Marche e Abruzzo, l’8 e il 9 settembre il camper raggiungerà le spiagge di Ostia e

Fregene.

Da qui la Carovana raggiungerà infine Verona per concludere la sua edizione 2018.

Il calendario con tutte le tappe dell’iniziativa è disponibile sul sito www.carovanadelcuore.org.

I volontari sulle spiagge di Ostia e Fregene

Sulle spiagge di Ostia e Fregene i volontari incontreranno i bagnanti per promuovere il valore dell’educazione, intesa come processo continuo che dall’infanzia accompagna la persona per tutta la vita, leva fondamentale per garantire alle future generazioni un mondo sostenibile e di pace. Chi sceglierà di sostenere la Carovana del Cuore riceverà in dono il braccialetto arancione Vivi Appassionatamente, segno distintivo dell’incontro con la Fondazione e i suoi progetti.

La Fondazione Paoletti

Fondazione Paoletti, istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, da 17 anni opera in campo neuroscientifico e psicopedagogico per rendere l’educazione e la didattica più innovative ed efficaci.

Ad oggi è attiva con oltre 20 progetti educativi in quattro continenti, dall’Italia alla Repubblica Democratica del Congo, da Haiti all’India, realizzando interventi scolastici e sociali dedicati a migliaia di bambini, insegnanti, genitori, educatori e operatori sociali.