Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega, e Marco Valerio Verni, anch’egli esponente del

partito di Matteo Salvini e legale della famiglia Mastropietro chiedono di fare chiarezza sulle

comunità terapeutiche.

Accogliamo con sommo apprezzamento l’interrogazione regionale depositata presso il consiglio

regionale del Lazio dal capogruppo della Lega, Angelo Orlando Tripodi, per avere un quadro

esaustivo e completo circa la situazione generale delle comunità terapeutiche presenti nel Lazio.

In particolare, tale interesse nasce dalla tragica e tristemente famosa vicenda della povera

Pamela Mastropietro, la diciottenne romana barbaramente uccisa a Macerata il 30 gennaio

scorso, il cui cadavere è stato poi vilipeso, messo in due trolley ed abbandonato sul ciglio di

una strada.

Come noto, Pamela era stata inviata, proprio dalla Regione Lazio vista la residenza della

paziente, in cura presso una comunità terepautica a ‘doppia diagnosi’’ di Corridonia (Mc) da

cui poi, in circostanze ancora da chiarire, si è allontanata durante la giornata antecedente

la sua drammatica fine. Riteniamo sia necessario comprendere come sia stato possibile,

anche alla luce di altri fatti avvenuti in quella come in altre strutture gestite sempre dalla

stessa cooperativa.

Da una parte, infatti, deve essere appurato se esistono delle responsabilità nel caso specifico.

Importante in questa direzione è l’interrogazione già depositata dalla consigliera Elena

Leonardi nel Consiglio regionale delle Marche. Dall’altro, è auspicabile una revisione

dell’impianto normativo che regola le comunità terapeutiche. Leggere con una certa

frequenza di allontanamenti di persone affidate a tali comunità con la dichiarata

impossibilità di intervenire da parte delle strutture, è preoccupante e merita di essere

approfondito con urgenza.

Queste comunità godono di importanti contributi pubblici, erogati tramite il servizio sanitario nazionale: sapere come questo denaro venga speso, quali siano i risultati ottenuti o i sistemi di monitoraggio è non solo un dovere ma un diritto da parte dei contribuenti o dei parenti degli ospiti di tali strutture. Nel caso specifico di Pamela è importante sapere se la Regione Lazio se ne sia lavata le mani, o visto il suo indiretto coinvolgimento sul caso, abbia richiesto una relazione su eventuali ispezioni, accertamenti e controlli disposti dal Servizio Regionale marchigiano e, in caso affermativo, quali siano stati i relativi risultati.

Il compito cui sono chiamate queste comunità di recupero delicato quanto prezioso, ed è per questo motivo che l’attenzione e la vigilanza da parte di origani competenti dovrebbe essere sempre massima. A tutela dei pazienti e a garanzia delle strutture stesse, tra le quali non mancano esempi virtuosi ed eccellenze.