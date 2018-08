Prende piede la Lega nel X Municipio, De Persiis passa con Salvini

La Lega di Matteo Salvini sta prendendo sempre più piede sia sul nazionale come dimostrato dai dati forniti ma soprattutto a livello locale dove gli esponenti legati ai partiti di destra stanno pian piano convergendo sulla Lega. Nel X Municipio Pino De Persiis che aveva lasciato ad inizio agosto Fratelli d’Italia ha annunciato questa mattina il suo passaggio nel partito di Salvini.

A partire da oggi 31 agosto 2018, ufficializzo la mia adesione alla Lega di Matteo Salvini.

In questo particolare momento storico, dove il nostro Ministro dell’Interno sta subendo attacchi trasversali dall’Europa e da chi ha portato al collasso economico questo Paese, credo sia doveroso schierarsi a difesa e a supporto di chi sta difendendo la nostra nazione con tutti i mezzi disponibili.

Credo che Salvini ad oggi sia l’unico che possa riuscire dove molti, troppi, in questi anni hanno fallito: riuscire a dare un’identità concreta e reale all’universo della destra italiana. Quella destra che dal dopo guerra in poi ha visto troppi sciacalli e approfittatori fare del personalismo inconcludente.

Ecco, proprio lui che non viene da un passato di “destra” mi ha convinto a fare questo passo.

In un era post-ideologica c’è bisogno di un partito che mantenga saldi alcuni valori ma che allo stesso tempo metta in secondo piano questioni ormai superate dalla storia e anacronistiche.

Come è mio solito metterò tutto me stesso in questo progetto. Dopo mesi di assenza mi ritroverete in mezzo a voi, nelle piazze, nei gazebo, nelle situazioni difficili, ovunque ci sia bisogno di mettersi pancia a terra e lavorare per il bene dell’Italia e degli italiani, in particolare per questo mio amato territorio del X municipio di Roma da troppo tempo defraudato da ogni tipo di benessere e martoriato da anni di mala politica e assenza delle istituzioni. Ringrazio di cuore il delegato ai trasporti di Roma e Provincia Sergio Pannacci, il Coordinatore Regionale e Deputato Francesco Zicchieri e l’On Sottosegretario Barbara Saltamartini.

Sarò lieto e orgoglioso di ritrovarvi spalla a spalla pronti a sostenere il nostro leader e le nostre battaglie territoriali.