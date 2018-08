Castelnuovo di Farfa presente alla Fiera del peperoncino 2018

Il Comune di Castelnuovo di Farfa, il Museo dell’Olio della Sabina e alcune aziende del territorio partecipano all’ottava Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, in corso nelle piazze del centro storico di Rieti fino a domenica 2 settembre.

L’evento, denominato anche “Rieti cuore piccante”, torna dopo il successo degli anni passati confermando i suoi protagonisti: innanzitutto il peperoncino, poi la splendida città di Rieti e infine le famiglie, alle quali l’evento è particolarmente dedicato con i suoi oltre 100 stand e le quattrocento tipologie di peperoncino, pianta coltivata in tutto il mondo.

Castelnuovo di Farfa a Rieti Cuore Piccante

La manifestazione Rieti Cuore Piccante è organizzata dall’Associazione Peperoncino di Rieti, in collaborazione con l’Accademia Nazionale del Peperoncino, gli Enti locali, Camera di Commercio, Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Nord e infine la Fondazione Varrone. L’ evento gode anche del Patrocinio dell’Ambasciata del Belgio.

La fiera quest’anno presenta un programma ricchissimo con numerosi stand gastronomici dove degustare prodotti locali ed internazionali. Ovviamente a base di peperoncino. Chef nazionali ed internazionali daranno vita a creazioni gustose dove il peperoncino la farà da protagonista. Concerti, mostre, concorsi, laboratori, intrattenimenti per grandi e bambini e la Notte Rossopeperoncino. Una Fiera ricca di approfondimenti tematici di carattere scientifico, culturale e divulgativo sul tema del peperoncino.

Quest’anno partecipa alla grande festa anche il comune di Castelnuovo di Farfa per proporre ai visitatori della Fiera di venire a conoscere il paese, che è uno scrigno di gioielli da non perdere, come il Museo dell’Olio della Sabina, un’esperienza sensoriale indimenticabile, e il monumento medioevale di S. Donato, edificato prima dell’anno mille. Il centro storico del borgo presenta alcuni magnifici palazzi del 1.500 e 1.600 e un giardino all’italiana, affacciato in una splendida valle di olivi e casali.

Vasta l’offerta turistica

Nel centro sabino, noto anche all’estero per la bontà dell’olio, l’ospitalità è offerta con sapienza da ristoranti, agriturismi, maneggi e B&B. Nel paese la storia, l’arte e la cultura vanno a braccetto con il gustoso e antichissimo olio extravergine, ottenuto da dieci varietà di olivi.

Nessun ospite o turista potrà resistere al profumo delle bruschette con l’olio della Sabina e alle fettuccine impastate a mano dalle signore del paese. Castelnuovo di Farfa è un borgo che ha molto da offrire alle famiglie e a tutte le persone in cerca di tranquillità, di tradizioni, storia, natura e cibo gustoso e genuino.

Nello stand, accanto al Comune, al Museo dell’Olio e all’ufficio turistico sono presenti, per promuovere la Sabina e i loro prodotti e servizi, alcuni rinomati operatori economici: l’azienda agricola organica Farfarina, l’azienda agricola Saporito Il frantoio, il produttore di olio biologico Il Cervo Rampante e l’agriturismo La Farfalla di Farfa.

La decisione dell’amministrazione del Comune di Castelnuovo di partecipare vuole soprattutto essere un segnale alla città di Rieti e alla Sabina tutta di adesione convinta alla politica che caratterizza questa Fiera, ovvero quella del “fare sistema” per creare sviluppo e lavoro, puntando al turismo, alla cultura e al settore agroalimentare, che sono la vera forza della nostra provincia.

di Giuseppe Manzo