Latina: il 25 agosto verrà presentato il Liceo paritario steineriano “Adriano Olivetti”

“Accogliamo con interesse l’apertura di una nuova istituzione educativa paritaria (quindi una scuola pubblica non gestita dallo Stato) – commenta Gianmarco Proietti, assessore alla Pubblica istruzione – e in particolar modo vede come un elemento positivo la differenziazione dell’offerta didattica attraverso progettualità educative particolari”.

La pedagogia Waldorf o steineriana è l’approccio educativo sviluppato su indicazioni di Rudolf Steiner a partire dal 1919. Le scuole steineriane, chiamate anche scuole Waldorf, oggi sono diffuse in tutto il mondo. Oggi in Italia sono presenti 31 scuole Waldorf, per un totale di 720 scuole in Europa, e il Liceo paritario che partirà nella nostra città è l’unico di tutto il centro sud.

“Siamo convinti – aggiunge Proietti – che differenziare la possibilità di offerta formativa sia nella scuola Statale, ricca di indirizzi e percorsi individualizzati, come nella scuola paritaria che può offrire progetti educativi specifici secondo sistemi pedagogici particolari, è una ricchezza per la nostra città e in particolar modo per gli studenti, dai bambini ai giovani”.