Catanzaro: Royal Philarmonic Orchestra il 5 settembre al Politeama

“L’importante concerto della Royal Philarmonic Orchestra che chiuderà il programma di Armonie d’Arte Festival il prossimo 5 settembre al Teatro Politeama sarà un appuntamento di rilievo internazionale per la città Capoluogo che si appresta ad inaugurare nel migliore dei modi una nuova stagione di eventi tutti da scoprire. Si suggella così la proficua sinergia che l’amministrazione comunale ha voluto instaurare con il festival che da diversi anni si tiene nel Parco archeologico Scolacium, istituzionalizzando la manifestazione e accogliendo il concerto finale nella città Capoluogo, nel cuore del centro storico. Un’intuizione, quella di avvicinare ancora di più il Comune di Catanzaro al Festival, che nasce grazie al dialogo portato avanti con il direttore artistico Chiara Giordano che nella sera del 5 settembre tornerà ad indossare i panni di pianista al fianco di una delle più importanti compagini orchestrali del mondo, diretta per l’occasione dal maestro Joshua Weilerstein. La presenza della Royal Philarmonic Orchestra, che arriverà a Catanzaro dopo il previsto concerto al teatro alla Scala di Milano, contribuirà a proiettare il Capoluogo al centro del panorama culturale nazionale ed internazionale e a confermare il ruolo e la funzione del Politeama quale punto di riferimento in Calabria e nel Mezzogiorno. Auspichiamo, dunque, che all’appuntamento la città risponda presente in modo positivo non perdendo l’occasione di assistere ad un evento di assoluto livello artistico”.