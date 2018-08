Pescara: notte dello shopping e concerto di Arisa

Tutto pronto per il concerto speciale di Arisa domani, sabato 11 agosto alle 23,30 in piazza della Rinascita. Sarà lei la stella della Notte dello Shopping che porterà iniziative per tutti, shopping e intrattenimento e un’altra importante occasione in musica di unire turismo, commercio e spettacoli in un unico pacchetto promozionale della città. Il tema del nuovo evento è coniugato al festival anni 50, You Wanna be Americano che animerà le strade della città rinnovando la sinergia fra Comune di Pescara, associazioni di categoria e unioni di commercianti. Come al solito mobilità speciale, come viene elencato sotto per consentire un centro commerciale sostenibile e tutto pedonale, a cui si aggiungono alcuni divieti perché la manifestazione si svolga in piena sicurezza: divieto di consumo e/o abbandono in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine; divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all’interno dei locali autorizzati e loro pertinenze, nel quadrilatero delineato da corso Vittorio Emanuele II°, Via Muzii, V.le Della Riviera, Lungomare Matteotti , via Balilla, via Venezia, dalle ore 19.00 di sabato 11 agosto 2018 alle ore 3.00 di domenica 12 agosto 2018 e comunque fino alla fine dell’evento.

“La Notte dello Shopping accenderà il Ferragosto in città con il commercio e lo spettacolo – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– Diventa un’estate davvero straordinaria con Arisa che chiuderà la Notte dello Shopping 2018 con il concerto alle 23,30, un orario concepito per conciliare al meglio acquisti e intrattenimento – così l’assessore a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi– Una grandissima voce, un’interessante presenza scenica, un personaggio che appassiona sia i giovanissimi che un pubblico più maturo e che per la sua particolarità richiama curiosità e attenzione popolare. L’invito è quello di vivere pienamente questa speciale notte di shopping e poi a godersi il concerto gratuito in piazza della Rinascita, a partire dalle 23,30 il sabato prima di Ferragosto, che con il concerto de Lo Stato Sociale sarà altrettanto vivo e unico per Pescara. Una festa che oltre ad Arisa, ha quest’anno i colori e la musica degli anni ’50, perché ad animare le vie dello shopping ci sarà il Festival You Wanna Be Americano, a cura dell’Endas Abruzzo. Ma sarà una festa ampia, perché la sinergia con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio e i commercianti si ripropone in tutta la sua forza e porterà altri eventi in altre strade, perché sabato la vocazione turistica e commerciale di Pescara si esprima tutta”.

“L’11 sera Pescara ospiterà un’altra notte bellissima piena di musica e divertimento – così il vicesindaco e assessore alla Viabilità Antonio Blasioli– Come funzionerà la mobilità sabato per accogliere Arisa e gli altri spettacoli di You Wanna Be Americano? Parcheggio centrale (area di risulta per i nostalgici) gratis dalle ore 18.00. Dalle ore 17.00 scatta il divieto di sosta solo su queste arterie:

Corso Vittorio Emanuele II° per il tratto compreso tra Piazza Italia e la rotatoria di Via Michelangelo;

Via N. Fabrizi per il tratto compreso tra Piazza della Rinascita e Via Venezia;

Via Ravenna per il tratto compreso tra Via Nicola Fabrizi e Corso Vittorio Emanuele,

Via Firenze nel tratto compreso tra Via Venezia e Via Genova;

Dalle 18.00 scatta il divieto di transito sulle seguenti arterie: Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto I°, Viale Regina Margherita, Via De Amicis, Viale Regina Elena, Via Mazzini e Lungomare Matteotti, Via De Santis, Via Tasso, Via Ugo Foscolo;

Fra le novità inserite per limitare i disagi e dare sfogo al traffico in modo alternativo a Corso Vittorio: occhio a via Caduti del Forte (la via del cinema Massimo). Dalle ore 18.00 la corsia preferenziale lato nord di via Caduti del Forte sarà transitabile alle auto in direzione monti, mentre sarà sempre possibile transitare sulla corsia verso il mare. Buona serata e interessanti acquisti negli ottimi negozi della città”.

Ecco il programma a cura di Endas Abruzzo per il Festival You Wanna Be Americano.

PIAZZA DELLA RINASCITA – Arisa

STREET BAND – CORSO UMBERTO/PIAZZA DELLA REPUBBLICA/VIA REGINA MARGERITA/VIA MAZZINI – Buxi Dixie Dixieland Marchin Band

STREET BAND – VIA NICOLA FABRIZI/VIA ROMA/VIA FIRENZE/VIA TRENTO – Hobos Street Band

PIAZZA SACRO CUORE

I Ragazzi del Giubocs

Corner Pin Up

Happy Bear Sweet Baby Village

CORSO UMBERTO/VIA FIRENZE

I Disperati

Goody Swing

PIAZZA MUZII

Crazy Stompin’ Club

Swing Bullets

Via Firenze/Via Trento – Rockin Soviet

Via Firenze/Via Roma – Spaghetti Rocchenroll

Via Firenze, altezza civico 28 – Dj Set

Via Firenze, altezza civico 47 – Live

Via Firenze, altezza civico 68 – Dj Set

Via Firenze, altezza civico 73 – Live

Via Firenze, altezza civico 108 – The Crash Johnny Cash Tribute Band

Via Roma, altezza civico 13 – Dj Set

Via Roma, altezza civico 104 – live

Via Mazzini, altezza Civico 81 – Dj Set

Via Mazzini, altezza civico 127 – Candy Rose Burlesque Performer + Dj Set Michele Costantini

Via Piave, altezza civico 23 – Live

Via Piave, altezza civico 50 – Piccola Bottega Dello Swing

Via Ravenna, altezza civico 7 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 27 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 57 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 61 – Dj Set

Via Ravenna, altezza civico 107 – Dj Set

Via Carducci, Altezza Civico 74 – Dj Set

Via Regina Margherita, altezza civico 27 – Live

Via Regina Margherita, altezza civico 44 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 2 – Live

Corso Vittorio Emanuele II/Piazza Duca D’Aosta – Live

Corso Vittorio Emanuele II/Via Chieti – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 18 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 37 – Le Body & Soul

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 99 – Second Class Rock’n’roll

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 153 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 193 – Live

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 199 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 237 – Dj Set

Corso Vittorio Emanuele II, altezza civico 257 – Treee Blues Band