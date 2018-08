C’è anche il progetto del Forum dei Giovani di Latina tra gli eventi estivi beneficiari dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lazio attraverso bando pubblico. Si chiama “SvagArti – il Festival dei Giovani di Latina” ed è stato costruito dai ragazzi e dalle ragazze del Forum con la supervisione e la guida dell’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Leggio, del Coordinatore Alessandro Di Muro, del Vice Coordinatore Fabrizio Almanza e della Presidente della Commissione Politiche Giovanili Valeria Campagna.

Con “SvagArti” il Comune di Latina e il Forum Giovani hanno partecipato all’Avviso per la concessione di contributi agli Enti pubblici finalizzati alla promozione e alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale da realizzare nel periodo giugno-settembre 2018. La Regione ha approvato l’iniziativa con determinazione n. G09939 del 2 Agosto e la cofinanzierà con 4mila euro.

SvagArti” nasce dal lavoro congiunto dei ragazzi e delle ragazze del Forum dei Giovani su una proposta del Coordinatore Di Muro e mira alla promozione delle attività del Forum e alla partecipazione giovanile alla vita della città, stimolando l’identità storico-culturale del territorio che viene narrata attraverso “linguaggi nuovi” al fine di favorire una riscoperta del senso d’appartenenza alla comunità e alla storia cittadina. «“SvagArti” si propone come spazio di confronto, crescita ed espressione – spiega il Coordinatore del Forum dei Giovani Di Muro – ed avrà luogo nell’anima giovane della città, la cosiddetta “Via dei Pub”, tra via Lago Ascianghi, Via Neghelli e Via Cesare Battisti, alla fine del mese di Settembre. I contenuti del Festival sono stati definiti a partire dalle aree di approfondimento su cui lavorano i tavoli tematici del Forum e le attività proposte sono state pensate affinché nessuno resti escluso attraverso un percorso di inclusione con i ragazzi e le ragazze con disabilità. Un evento che mira ad essere un vero e proprio momento di comunità, un punto di confronto e stimolo per i giovani in previsione di un percorso verso un obiettivo unitario, la città di Latina».

«Mi congratulo con il coordinatore, il vice coordinatore e tutti gli iscritti del Forum – aggiunge l’Assessora Leggio – per aver saputo mettere subito in campo un lavoro condiviso che ha visto tutti partecipare con disponibilità, entusiasmo e con la capacità di trasformare in proposte e azioni concrete la visione di città che il Forum ha iniziato a disegnare».