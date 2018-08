Meteo, acquazzoni e temporali dal primo pomeriggio di domani

Roma

Acquazzoni e temporali sabato a partire dalle ore pomeridiane, con fenomeni anche intensi fino alla sera. Schiarite man mano sempre più ampie dalla nottata. Domenica condizioni di tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salvo possibili piogge sempre al pomeriggio. Temperature comprese tra +24°C e +35°C.

Lazio

Sabato giornata all’insegna del tempo instabile, con acquazzoni e temporali anche intensi a partire dalle ore pomeridiane sia sulle zone interne che sulle coste. Fenomeni in esaurimento solo dalla nottata. Domenica ancora instabilità di stampo pomeridiano con fenomeni anche intensi sulle zone interne. Più asciutto sulle coste con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

Instabilità di stampo pomeridiano al Nord, con acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni ancora intensi anche in serata con le piogge che nella notte insisteranno soprattutto tra Lombardia e Piemonte. Condizioni di tempo generalmente stabile al mattino sulle regioni centrali prima che acquazzoni e temporali si formino sulle zone interne di Toscana, Lazio e Abruzzo al pomeriggio. Fenomeni in estensione verso le coste tirreniche in serata, più asciutto solo dalla notte. Molte nubi fin dal mattino al Sud Italia con possibili acquazzoni già sulla Basilicata. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali anche intensi con fenomeni fin sulle coste, i quali insisteranno anche in serata. Ancora precipitazioni intense in nottata specie tra Calabria e Sicilia.

Temperature senza variazioni di rilievo o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.